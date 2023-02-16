В Петербурге за сутки госпитализировали более ста человек с COVID-19

За последние 24 часа еще 109 петербуржцев попали в больницу с коронавирусной инфекцией. Граждан не смогли оставить на домашнее лечение. При этом ушло из жизни еще пять местных жителей с инфекцией.

По всей России за сутки скончалось 37 человек с коронавирусом. В Москве число умерших достигло 11 граждан за последние 24 часа, а в больницу забрали еще 174 жителя столицы с COVID-19.

На 16 февраля в Петербурге зарегистрировали 1 308 новых случаев заражания коронавирусом. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19. Город на Неве продолжает оставаться на втором месте по количеству заразившихся COVID-19. Москва заняла первуюстрочку с 3 782 заболевшими. При этом за 24 часа в Ленинградской области ковидом заразились 202 человека.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии коронавируса достигло 37 060 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 395 689 жителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что несколько дней подряд заболеваемость коронавирусом в Петербурге шла на спад. Так, на 14 февраля медики нашли 1 203 местного жителя, подхватившего COVID-19.