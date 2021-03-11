Беглов призвал готовиться к третьей волне коронавируса

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, поручил начать подготовку к третьей волне коронавирусной инфекции. Об этом глава города попросил Олега Эргашева, который отвечает за социально-медицинский блок.

На заседании правительства Петербурга не обсуждалась статистика эпидемиологической ситуации в городе. Беглов поручил Олегу Эргашеву подготовить рекомендации по ограничениям в случае третьей волны «ковида».

Также на заседании отметили, что рост заболеваемости упал только потому, что во время новогодних праздников действовали ограничительные меры на все культурные мероприятия. Однако согласно статистике, ситуация в городе остается стабильной.