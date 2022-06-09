Петербуржцы определились с дизайном трех общественных пространств

Свои голоса за дизайн-проекты трех общественных пространств в Петербурге отдали свыше 35 тысяч горожан. Как сообщили в пресс-службе администрации города, петербуржцы выбирали концепции благоустройства для парковой зоны у Ижорского пруда, берегов реки Лапки и Петровского пруда.

Возле Ижорского пруда в Колпинском районе Петербурга появятся пешеходный мост, площадка для представлений, скейтпарк и площадки для командных видов спорта.

На берегах реки Лапки в Красногвардейском районе города появятся зоны для активного и тихого отдыха, аллеи, игровые комплексы и смотровую площадку. У Петровского пруда в Большом Петровском парке разобьют сад.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что сад на Рижском проспекте благоустроят к октябрю.