Петербургские кикшеринги ответственно подошли к самоконтролю

"Мойка78" рассказала, как диалог с компаниями, сдающими в аренду самокаты, ведет к снижению аварийности кикшеринга.

Правила дорожного движения распространяются в том числе и на электросамокаты. Во всех городах они одинаковые. В Москве с их нарушителями решили бороться запретами: на парковке должно стоять не больше шести самокатов, единые требования к зонам парковки, не больше 10 тысяч аппаратов в парке каждого оператора и так далее.

Участники рынка считают, что, как показывает статистика аварийности, подобные запреты не смогли решить системно проблему безопасности кикшеринга.

В Петербурге Комитет по транспорту решил начать диалог с компаниями, за что подвергся критике. Многие считают, что рекомендации никто соблюдать не будет.

По словам основателя кикшерингового сервиса «Молния» Андрея Синьковского, представители Комитета по транспорту высказывают свои рекомендации и пожелания, например, где стоит и не стоит парковаться, а где необходимо ограничить скорость. В свою очередь, компании заносят пожелания на свои серверы. Таким образом, автоматически происходит ограничение скорости на нужных участках: самокат не едет больше 20 км/ч, а в центре Петербурга не может разогнаться больше 15 км/ч.

Сервисы перед началом движения показывают клиентам, где они смогут припарковать самокат, а в закрытой зоне приложение не даст завершить аренду, при этом деньги продолжат списываться.

"Операторы кикшеринга разработали дополнительные меры со стороны технической части компании как раз по реализации установленного перечня, который мы подписали в регламенте. То есть в самокате установлены трекеры, которые напрямую коннектятся с внутренним техническим сервисом компании, и через этот сервис идут сигналы на трекеры с командами по ограничению скорости в тех или иных зонах, ограничению парковки или полному ограничению катания", — пояснил основатель сервиса Woosh Евгений Мутовкин.

Мутковкин считает, что разница между бизнесом кикшеринга в Москве и Петербурге есть, но отличия несущественные. Комитет по транспорту Петербурга, несмотря на рекомендации, а не запреты, обязал операторов отчитываться о проведенных изменениях. Бизнесмен также предполагает, что в Петербурге могу ввести новый регламент по количеству самокатов в парке.

"Я на самом деле ничего плохо в этом не вижу, потому что таким образом рынок выровняется и будет более понятным и более регулируемым, потому что сейчас плодятся миллион разных игроков рынка и не соблюдают правила, которые устанавливаются в рамках рабочей группы, где сидят достаточно крупные игроки рынка. И как раз эти небольшие игроки, которые не соблюдают установленные правила, они и влекут за собой все эти разбирательства, которые у нас идут и с СК, и с комитетами, которые занимаются данным вопросом", — считает Мутковкин.

Благодаря диалогу между Комитетом по транспорту и операторами кикшеринга удается достичь соблюдения соглашений. Операторы ответственно подходят ко всем рекомендациям, поэтому предпосылок для введений строгих ограничений пока что нет. Самоконтроль сервисов помогает обеспечить безопасность пешеходов, пользователей и других участников дорожного движения.