В Петербурге начал работу первый сервис аренды электросамокатов

С 12 марта сервис аренды электросамокатов Whoosh открывает в Петербурге новый сезон. Об этом 12 марта сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В этом году сезон начался раньше, чем в прошлом. При ухудшении погодных условий — выпадении снега, появлении гололеда, понижении температуры — сервис может приостановить работу на некоторое время, самокаты в этот момент будут недоступны для аренды. В местах, где наблюдается большое количество снега и льда, движение пока запрещено — в приложении эти зоны отмечены красным, самокаты при въезде в них перестают реагировать на рычаг газа», — рассказали представители компании.

Напоминаем, что городские власти еще в прошлом году заключили соглашение, по которому кикшеринговые компании обязаны вводить ограничения на парковку самокатов у остановок и вестибюлей метро и снижение скорости до 15 км/ч.