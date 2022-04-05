Во вторник петербуржцев ждут дожди и мокрый снег

Петербург оказался под влиянием североатлантического циклона "Мирелла". Во вторник, 5 апреля, циклон принес в город ветер и дождь, а также мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днем температура воздуха будет достигать плюс пяти градусов. Ветер обещают юго-восточный со скоростью в восемь метров в секунду, местами порывы достигнут 19 метров в секунду. Атмосферное давление будет около 732 мм ртутного столба, что ниже нормы. К ночи похолодает до минус двух градусов.

Напомним, что ранее МЧС предупредило жителей Петербурга о штормовом ветре. Специалисты рекомендуют горожанам закрыть окна, парковать машины подальше от деревьев, а на улице обходить рекламные конструкции и шаткие строения.