В Петербурге для мигрантов могут ввести Единую трудовую карту

Петербургские мигранты из Таджикистана для работы на территории города могут получить Единые трудовые карты. Этот вопрос обсуждался 31 марта в миграционном центре «Южный».

В обсуждении принимали участие Ассоциации содействия международной трудовой миграции, представители республики, а также петербургские бизнесмены.

Про словам экспертов, трудовая карта гарантирует мигрантам необходимую защиту при устройстве на работу и упрощает финансовые операции.

«Электронная карта трудового мигранта – это, скорее, помощь иностранцу в это непростое время жить и работать в России. Электронная карта мигранта, соответственно, позволит перевести денежные средства к себе на родину, заплатить налоги в России», – привел подробности проекта советник президента Ассоциации содействия международной трудовой миграции Дмитрий Пахрушев.