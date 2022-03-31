Власти Петербурга поддержат малые и средние городские предприятия

Комитет имущественных отношений Петербурга окажет поддержку малым и средним городским предприятиям. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу КИО.

Теперь городской бизнес может арендовать объекты нежилого фонда в порядке государственной преференции без проведения торгов и согласования. Для этого необходимо присоединиться к госпрограмме «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге».

В число предприятий, которым Петербург окажет помощь войдут социальные предприятия, инновационные и промышленные производства, ремесленники и сектор гостиничных услуг. Дополнительную информацию можно получить на сайте.