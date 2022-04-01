Беглов потребовал пресечь нарушения по бюджетным расходам

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел заседание по противодействию коррупции. Участники обсудили меры профилактики коррупционных правонарушений в исполнительных органах власти города.

По словам градоначальника, в скором времени бюджетный процесс муниципальных образований могут перевести в электронный вид. Также власти собираются дистанционно контролировать финансовую деятельность органов местного самоуправления. Беглов заявил, что Смольный должен жестко пресекать любые попытки хищения бюджетных средств. Он отметил, что необходимо также оптимизировать расходы и обеспечить защиту финансовых интересов Петербурга и его жителей.

Кроме того, он добавил, что важно не допускать неэффектиыных бюджетных трат и выявить системные ошибки.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что петербургским арендаторам городского имущества не будут начислять пении за просрочку платежей.