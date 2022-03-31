В Ленобласти в первый день апреля ожидается туман

В Ленинградской области первый день апреля может быть туманным. Об этом 31 марта предупредили жителей региона представители ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Пресс-служба ведомства со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает, что в пятницу утром регион может накрыть туман. Также возможны незначительные осадки в виде снега и ветер, скоростью до 5 метров в секунду. В ночное время столбик термометра опустится до -11… -17 градусов. Днем температура может колебаться от -1 до +4 градусов.

Автомобилистов предупреждают о возможной гололедице и просят соблюдать скоростной режим и дистанцию во избежание ДТП.