Петербург и в 2022 году станет площадкой для проведения международного экономического форума

Юбилейный Петербуржский международный экономический форум пройдёт с 15 по 18 июня. Своё участие уже подтвердили участники из 69 стран, в том числе и из США, Великобритании, Японии и Китая.

Как сообщают телеканал "Санкт-Петербург", в этом году пройдёт 25-й международный экономический форум, который соберет представителей многих стран в Санкт-Петербурге. Приглашения на ПМЭФ отправлены иностранным участникам из более чем 190 государств. На данный момент согласились посетить данное мероприятие граждане 69 стран.

Продлится форум целых четыре дня. Он объединит не только органы государственной власти, крупные компании и госкорпорации, но и представителей малого и среднего бизнеса, учреждения культуры и талантливую молодежь.