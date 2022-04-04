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Губернатор Петербурга рассказал о совместных с Белоруссией проектах

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© Фото: gov.spb.ru

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О совместных с Белоруссией проектах напомнил губернатор Петербурга Александр Беглов. Напомним, что на прошлой неделе в город приезжал премьер-министр Роман Головченко. Между компаниями и учреждениями было подписано сразу пять договоров.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", городская компания "Биокад" готова разместить в Белоруссии филиалы, чтобы на местных мощностях изготовить ряд медицинских препаратов.

На прошлой неделе одним из важных событий в Петербурге стал Белорусский продовольственный форум. На ней коллеги представили продукцию российским ритейлерам, рестораторам и закупщикам. За два дня работы было принято решение о поставках продовольствия на пять миллиардов рублей. Также совместным проектом станет открытие центра компетенций белорусской компании "БЕЛАЗ" в Горном университете. Кроме того, Беглов отметил старт новой модели транспортного обслуживания в Петербурге. В рамках реформы перевозчики купят 900 белорусских автобусов.

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