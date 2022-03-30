Петербуржцам показали, как будет выглядеть логотип ко Дню города

Смольный представил логотип, созданный к 319-летию Санкт-Петербурга. В нём можно найти различные отсылки к городу.

Как сообщает издание "Петербургский дневник", в основу логотипа лег графический образ скульптуры Медного всадника, посвященной Петру I. И это не с проста. В этом году Россия празднует 350-летие со дня рождения основателя Северной столицы. Также присутствие первого российского императора на логотипе объясняется смысловой нагрузкой, которую несет в себе его образ. Так, город стремится меняться к лучшему, развиваться и не останавливаться на достигнутом.

Помимо всего этого, в представленной эмблеме используются шрифты петербургской словолитни Лемана, которые использовались на городских вывесках и плакатах.