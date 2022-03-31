В центре Петербурга завершается капремонт дома купца Крутикова

В Адмиралтейском районе Петербурга подходят к финалу работы по капитальному ремонту дома купца Крутикова. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Жилищного комитета.

Дом №7 на 11-й Красноармейской улице ремонтируется в рамках программы «Молодежи – доступное жилье». На сегодняшний день в здании уже смонтированы перекрытия кровлю, а также распределительные щиты, водомерные узлы и индивидуальные тепловые пункты.

«Также сделаны межквартирные и межкомнатные перегородки и проложены квартирные инженерные сети отопления, водоснабжения и электроснабжения», – привели подробности представители ведомства.