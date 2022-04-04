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4 млн рублей разделят петербуржцы, победители конкурса молодежных проектов

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© Фото: ЛГУ имени А. С. Пушкина / «ВКонтакте»

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В Петербурге выберут 30 лучших проектов премии "Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга". Общий призовой фонд в этом году составил 3,75 миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По результатам конкурса будут выбраны 30 лучших проектов, а их авторы получат по 125 тысяч рублей из общего призового фонда. По словам губернатора города Александра Беглова, этот ежегодный конкурс стал прекрасной возможностью для молодых людей показать свои идеи и получить поддержку Петербурга. Лучшие проекты реализуют на благо Северной столицы и помогут достижению целей развития.

Заявки на конкурс примут с 4 апреля по 2 июля от горожан в возрасте от 14 до 35 лет. В прошлом году показать свои идеи хотели более 400 заявивших. Свою реализацию уже получили 30 лучших работ прошлого года. Например, конкурс проектов "Техномолодежь" и информационный ресурс "Пути войны. Маршрут подвига Ленинграда".

 

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