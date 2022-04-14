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Новые катамараны довезут из центра Петербурга к «Острову фортов»

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© Фото: Baltphoto

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Церемония закладки катамаранов прошла на Средне-Невском судостроительном заводе.

Добраться из центра Петербурга до музейно-исторического парка «Остров фортов» можно будет на пассажирских катамаранах. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», церемония закладки двух новых судов прошла на Средне-Невском судостроительном заводе.

Вице-губернатор Максим Соколов принял участие в мероприятии. Новые суда смогут перевозить свыше 150 пассажиров. Путешествие для них будет безопасным и комфортным. Суда имеют продуманную планировку и оснащены информационно-развлекательной системой, а на смотровой площадке открытой верхней палубы для пассажиров будут проводить обзорные экскурсии.

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу отметила, что комфортные условия создаются как для жителей, так и для гостей Северной столицы. Еще один шаг в этом направлении помогут сделать катамараны.

Вице-губернатор Максим Соколов назвал день закладки знаменательным для всех пассажиров будущих судов. Депутат государственной думы Михаил Романов отметил, что новый маршрут будет соответствовать статусу морской столицы России, который имеет Петербург.

Суда получили названия «Форт Кроншлот» и «Форт «Петр Первый». За эти варианты петербуржцы отдали большинство голосов в ходе народного голосования. К 2025 году будут построены шесть катамаранов.

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