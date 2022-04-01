В Петербурге начали просыпаться ежи

Несмотря на прохладную погоду, в Петербурге началась настоящая весна. Петербуржцы уже начали натыкаться на животных, просыпающихся от зимней спячки.

Как сообщает "Петербургский дневник", в одном из парков города прохожие наткнулись на ежа, который, похоже, проснулся одним из первых. Фотографию в социальных сетях разместила Надежда Соколова. По её словам, в прошлом году на этом же месте она также встретила ежа. По словам петербуржцев, даже при минусовой температуре во многих парках от спячки просыпаются животные и радуют местных жителей.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что петербургские нерпы Крошик и Шлиссик переехали в новый «дом». В Центре отремонтировали уличный бассейный комплекс за счет средств "Водоканала".