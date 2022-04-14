Помещения дома у Новой Голландии уйдут с молотка

Помещения в расположенном напротив Новой Голландии доме Ф.В. Кранкенгагена выставили на торги. Организатором аукциона выступает Российский аукционный дом, а пройдет он на электронной площадке РАД–Lot-online.

Здание располагается на Адмиралтейском канале. На продажу выставлено 80% от общей площади дома, то есть чуть более 2,1 тысячи квадратных метров.

Сам дом Ф.В. Кранкенгагена включен в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную или иную ценность, и был построен в 1900 году.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в КГА согласовали проект нового отеля на Малом проспекте Васильевского острова.