Петербургские садовники готовят рассаду к весеннему сезону

Высадка рассады начнется уже в конце апреля.

В Петербурге садовники уже готовятся к новому весеннему сезону. Татьяна Васильева за день пересаживает сотни ростков, которые совсем скоро станут пышными бегониями. Их высадка на клумбы начнется уже в конце апреля, чтобы уже в мае начать радовать жителей города. Садовники также готовят рассаду лабелии, цинерарии, сальвии, пиларгонии, тагетесы,тюльпанов и еще примерно десять наименований различных городских цветов.

Цветы в Санкт-Петербурге создают особую среду. Главный агроном Калининского садово-паркового хозяйства Юрий Кеврин уточнил, что в каждом ящике растет до тысячи саженцев.

Всего в теплицах Калининского садово-паркового хозяйства планируется высадка примерно 1,5 миллиона цветов и кустарников. Среди них более 80 однолетников, а также овощная рассада.

В благоприятных условиях теплиц растут тысячи разноцветных виол. Сотрудники поливают их раз в два дня. При +3 градусах на улице, в теплице поддерживают +20. Высадят на петербургские клубы эти растения уже через месяц, когда температура воздуха стабилизируется, а грунт прогреется и отмерзнет.

Виолы пересадят в уличные цветники первыми, благодаря своей устойчивости к ночным заморозкам. Последние в Петербурге могут случаться и в конце апреля. В июне виолу заменят бегонии — более теплолюбивые создания, которым опасны даже легкие заморозки. Пока их выращивают в особом микроклимате. Заместитель генерального директора хозяйства Нина Ладанова определенная температура по выставленным параметрам в теплицах поддерживается как днем, так и ночью.

Около 5 миллионов цветов украсят клумбы Петербурга в этом сезоне. Основные работы по их высадке в грунт планируется завершить к майским праздникам. Цветы не только украсят Петербург, но и наполнят улицы нежным ароматом.