С 4 апреля в Петербурге заработают остановки на Трамвайном проспекте

В Кировском районе Петербурга на Трамвайном проспекте с 4 апреля начнут работать остановки общественного транспорта. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Новые остановки будут введены в эксплуатацию в связи с запуском двупутного участка от Трамвайного проспекта до Соломахинского проезда.

«С 4 апреля открываются для входа и выхода пассажиров трамвайные остановки «Трамвайный проспект» в оба направления», – проинформировали петербуржцев представители ведомства.