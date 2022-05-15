Пьяного подростка задержали за рулем угнанного каршеринга

На улице Сизова инспекторы ДПС остановили каршеринг. За его рулем оказался 17-летний петербуржец. Он был в сильной степени алкогольного опьянения.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, несовершеннолетнего водителя без прав задержали накануне ночью. Парень нигде не работает и не учится, но состоит на учете в ПДН. Медосвидетельствование показало, что подросток выпил очень много. На приборах зафиксировали 0,504 мг/л.

Той же ночью заявление о похищении машины "Кио Рио" написал водитель-механик. Юношу же доставили в отдел, где в отношении него оформили протокол об управлении без прав и в состоянии алкогольного опьянения. После подростка передали родителям. После осмотра и снятия отпечатков машину вернули каршеринговой компании. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.