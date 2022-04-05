В Петербурге запустили сервис по отслеживанию летних отключений воды

В Петербурге появился сервис, благодаря которому можн будет узнать дату начала и продолжительность летних отключений воды. Об этом сообщает АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В компании рассказали, что сервис поможет узнать о летних профилактических работах на сетях горячего водоснабжения. На разделе сайта необходимо будет ввести свою улицу и номер дома. Во время межотопительного периода проверят надежночть труб. Также во время летней ремонтной кампании проведут техническое освидетельствование, диагностику, испытания на прочность, ремонт и перекладку сетей. Кроме того, энергетики займутся реконструкцией центральных тепловых пунктов.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал о том, что в шести районах Петербурга проверят теплосети. Проверка затронет жителей Выборгского, Красногвардейского, Пушкинского, Невского, Калининского и Фрунзенского районов и продлится до 8 апреля.