В шести районах Петербурга проверят теплосети

Петербургский "ТЭК" проведет температурные испытания в шести районах города сегодня, 4 апреля. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Проверка труб затронет несколько тысяч местных жителей Выборгского, Красногвардейского, Пушкинского, Невского, Калининского и Фрунзенского районов. Проверка будет длиться д 8 апреля.

В "ТЭК" уточнили, что во время испытаний температура может достигнуть 110 градусов. Петербуржцев также предупредили об опасности - не стоит приближаться к местам парения. Кроме того, не стоит подходить к машине, если она припаркована в зоне разлива.

Напомним, что всего предприятие собирается провести 52 мероприятия по проверке труб.