Губернатор Петербурга Беглов назначил новых глав администраций трёх районов

Распоряжение о назначении руководителей администраций сразу трех районов подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Новые главы появились у Выборгского, Калининского и Колпинского районов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Администрацию Выборгского района возглавит Виктор Полунин. Ранее он был первым заместителем главы администрации этого района, а также временн исполнял обязанности главы. Сергей Петриченко возглавил администрацию Калининского района. До этого она также работал первым заместителем главы администрации и был врио администрации.

Главой администрации Колпинского района официально стала Юлия Логвиненко, которая раняя временно исполняла эти обязанности. До назначения она была заместителем главы в Колпинском районе.