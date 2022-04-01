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Петербургским арендаторам городского имущества не будут начислять пении за просрочку платежей

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге до конца года перестанут начислять пенни за просрочку платежей за аренду городского имущества. 

В комитете по имущественным отношениям уже подготовили соответствующее распоряжение по поручению губернатора города Александра Беглова. Он заявил, что мера поможет стабилизировать положение предпринимателей, особенно занятых небольшим бизнесом. Беглов считает, что полученную отсрочку они смогут использовать, чтобы решить финансовые проблемы, сохранить бизнес и рабочие места.

Пенни не будут начисляться с 1 марта по 31 декабря этого года. Мера распространяется на находящиеся в аренде объекты нежилого фонда и земельных участок, а также договоры, которые обладают признаками инвестиционных.

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