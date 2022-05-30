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В Петербурге могут ввести платные парковки для электросамокатов

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Платные парковки для электросамокатов могут сделать в Петербурге. Депутаты и представители кикшеринга обсудили правила использования гаджетов сегодня, 30 мая, в Мариинском дворце.

Эксперты рассказали, что в городе насчитывается более 25 тысяч самокатов для аренды, а летом их станет больше на 20%. Поэтому так важно создать места для их размещения.

Комитету по транспорту предложили дать полномочия для создания таких парковок. Также за стоянку электросамокатов хотят обязать платить сервисы шеринга. Однако сначала для этого необходимо признать их видом дорожного транспорта.

Как рассказал депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев, нужны поправки по самокатам в федеральное законодательство, а пока их нет каждый регион вынужден изобретать свой механизм, чтобы этот транспорт стал безопасным.

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