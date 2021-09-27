Сотрудники Комтранса продолжают штрафовать за неправильную парковку электросамокатов

В июне 2021 года Санкт-Петербург и кикшеринговые компании заключили соглашение, в котором говорится о безопасной эксплуатации электросамокатов.

В пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы сообщили, что сотрудники ведомства, а также СПб ГКУ «ГЦУП», администрации районов города и активисты ежедневно выявляют нарушения при парковке электросамокатов. Соответствующее уведомление отправляется в сервис по аренде электрических средств передвижения.

Стоит отметить, что за первичное нарушение правил эксплуатации кикшеринга, гражданин обязан будет заплатить штраф в размере 500 рублей, в случае, если ситуация повторится, то сумма может вырасти до 50 тысяч вплоть до запрета пользования сервисами аренды электросамокатов.

Согласно статистике, от июня к августу этого года количество нарушений правил парковки электросамокатов уменьшилось более чем 7 раз — с 3000 до 400.