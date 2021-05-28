В Петербурге появится служба поддержки для сервиса кикшеринговых самокатов

В Петербурге состоялось совещание с участием представителей компаний, которые сдают в аренду электросамокаты. В ходе заседания обсуждался вопрос регулирования работы подобных сервис. Для этого в городе планируют создать службу обращений горожан по вопросам использования кикшеринговых самокатов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

«Операторы кикшеринга подтвердили ранее достигнутые договоренности о принудительном ограничении скорости электросамокатов на центральных улицах города», – отметили в Комтрансе.

На данный момент представители Комитета по транспорту Петербурга занимаются разработкой универсального соглашения о соблюдении правил использования электросамокатов на городских улицах. Так, могут появиться штрафы за превышение скорости и нарушения парковки.