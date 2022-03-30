Еще две петербургские кикшеринговые компании согласились с новыми правилами города

BusyFly и MOLNIA - операторы кикшеринга - подписали соглашение о правилах использования электросамокатов вслед за Urent и Whoosh.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", 29 марта два новых оператора кикшеринга подписали соглашение, регламентирующее правила использования электросамокатов. Так, будет запрещено оставлять транспорт у вестибюлей метро и у остановок общественного транспорта. Минимальное расстояние - 15 метров.

Также ограничат до 15 км/ч скорость передвижения на самокате по многолюдным пространствам, скверам и паркам без велодорожек. В других местах максимально разогнаться можно будет до 20 км/ч.

Помимо этого, в 2022 году операторы обязаны согласовать с правительство города количество самокатов.