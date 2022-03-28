Из-за непогоды в Петербурге оказались недоступны для аренды электросамокаты

В Петербурге из-за непогоды электросамовары оказались недоступны для аренды. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Кикшеринговые компании приостановили свою деятельность в связи с ухудшением погодных условий. Из-за возвращения минусовых температур и снега, использование электросамокатов стало попросту небезопасным.

Жителям и гостям Северной столицы также напомнили, что в городе действуют правила для данного вида транспорта. Самокаты запрещено размещать ближе чем в 15 метрах от вестибюлей метро, остановок, на газонах и в местах скопления пешеходов.

На Невском проспекте, Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадях, а также Малой Морской и Большой Конюшенной улицах движение на электросамоварах запрещено. Кроме того, пользователи сервисов кикшеринга обязаны соблюдать скоростной режим: в местах плотного пешеходного трафика и на парковых территориях скорость необходимо сбрасывать до 15 км/ч, максимально допустимая скорость — 20 км/ч.