Теплосети испытывают в двух районах Петербурга во вторник

Испытания теплосетей проходят во вторник, 19 апреля, в двух районах Петербурга. Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», подачу горячей воды на время их проведения ограничат жителям Адмиралтейского и Московского районов. Отопление в домах во время проведения работ будет функционировать штатно.

В ходе испытание температура воды в тепломагистралях составляет примерно 100-110 градусов. При помощи температурных испытаний специалисты выявляют изношенные участки трубопровода для последующей замены.

Петербуржцев попросили быть особенно внимательными и не приближаться к местам парения и вытекания воды на поверхность.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на текущей неделе испытания теплосетей запланированы в восьми районах Петербурга.