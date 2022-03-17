В «Теплосети» рассказали, когда отключат петербуржцам горячую воду

В Петербурге начинается сезон испытаний тепловых сетей. Как сообщили в пресс-службе «Теплосети», за три дня будет проверено более 800 километров труб.

Испытания стартуют 30 марта. В этот день они пройдут в Василеостровском районе. 5 апреля трубы проверят в Невском районе и Кудрово. Наконец, 19 апреля будут проведены испытания в Адмиралтейском и Московском районах. На время проведения испытаний тепловых сетей подачу горячей воды в квартиры горожан ограничат. Отопление будет осуществляться в обычном режиме.