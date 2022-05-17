В Адмиралтейском и Московском районах Петербурга испытают теплосети 18 мая

Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Адмиралтейском и Московском районах Петербурга 18 мая.

Как пояснили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в Адмиралтейском районе города в зону испытаний войдут свыше 30 проспектов, улиц и набережных. В Московском районе их будет девять.

Гидравлические испытания тепловых сетей в Петербурге проходят на ежегодной основе. Специалисты проверяют коммуникации на прочность и составляют программу ремонта инфраструктуры, если обнаруживаются протечки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что сезон гидравлических испытаний в Северной столице стартовал 17 мая. Всего за сезон их проведут 260 раз.