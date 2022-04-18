В восьми районах Петербурга испытают теплосети

В Петербурге продолжаются испытания тепловых сетей. На этой неделе коммуникации проверят на прочность в восьми районах города.

В пресс-службе ГУП «ТЭК» сообщили, что 19 апреля испытания будут проводиться в Красносельском, Красногвардейском, Московском районах. В Пушкинском районе трубы будут проверять два дня: 19 и 21 апреля, так же, как и в Калининском.

В Приморском и Колпинском районах прочность труб проверят 20 апреля. В Невском районе испытания будут проводиться 21 апреля.

В начавшемся сезоне испытания тепловых сетей в Петербурге проведут 53 раза.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что сроки отключения горячей воды летом планируют сократить в пяти районах Петербурга.