В «Теплосети» Петербурга проверили охранные зоны перед температурными испытаниями

Температурные испытания в пяти районах Петербурга (Василеостровском, Невском, Красногвардейском, Московском и Адмиралтейском) и Кудрово пройдут 30 марта, 5 и 19 апреля. Как сообщили в пресс-службе предприятия, их целью станет проверка надежности тепломагистралей и выявление возможных скрытых дефектов. Всего за время испытаний теплоэнергетики оценят состояние более 800 километров труб.

Как уточнили в «Теплосети», на время проведения испытаний будет ограничена подача горячей воды. Отопление в домах, попавших в зону испытаний, будет осуществляться в штатном режиме.