В пяти районах Петербурга сократят сроки летнего отключения горячей воды

"Теплосеть Санкт-Петербурга" с мая по август этого года проверит надежность 28 тепломагистралей. Перерывы в подаче горячей воды обещают максимально сократить за счет оптимизации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В Центральном районе отключат горячую воду на минимальный срок - всего на семь дней. Отмечается, что это возможно благодаря переводу местных жителей на резервный источник на время испытаний. В Невском и Адмиралтейском районах, а также в части Московского и Кировского районов до 10 суток сократят сроки профилактических работ.

Всего более 2700 километров трубопроводов специалисты "Теплосети" планируют проверить на плотность и прочность.