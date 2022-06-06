Более пяти сотен спикеров будут участвовать в ПМЭФ-2022

Своей участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили более 500 спикеров. Как сообщают организаторы мероприятия, в числе участников будут представители правительств и центробанков России, ОАЭ, Турции, Венесуэлы, Египта, бизнес-организаций Италии, Канады, США, Франции, члены научного и культурного сообщества РФ, Китая, Индии, Кубы, а также сотрудники компаний из многих других стран.

Заместитель председателя правительства Александр Новак и глава правления «Газпрома» Алексей Миллер выступят в сессии о перспективах мирового рынка газа. Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко и президент Российской ассоциаций производителей удобрений Андрей Гурьев расскажут о глобальных вызовах в сфере продовольственной безопасности.

В организации и проведении форума принимают участие более 800 волонтеров. Они будут обеспечивать информационную и логистическую поддержку участников.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице завершается подготовка улиц города к Международному экономическому форуму. Их моют с шампунем и украшают цветами.