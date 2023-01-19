В Санкт-Петербург завезли первые иномарки 2023 года

В Северную столицу прибыли иномарки 2023 года, среди которых Volkswagen, Audi и Hyundai.

После февраля 2022 года поставка новых автомобилей из США и Европы в Россию напрямую стала невозможна, но в петербургских автосалонах уже появились иномарки этого года, что стало возможно программе "параллельного импорта". Об этом пишет "AllNW".

Так, часть автодилеров заключили контракты с китайскими поставщиками и продают автомобили таких брендов как Chery и Haval, а другая часть продавцов реализуют закупки автомобилей через Белоруссию и Казахстан.

Сейчас на территорию Санкт-Петербурга уже привезли новые Volkswagen (Touareg и Multivan), Audi и Hyundai, но они были доставлены на автовозе, поэтому не имеют пробега.

Кроме того, в город поставляют прошлогодние Audi, но с приобретением такого автомобиля необходимо помнить, что для соблюдения гарантии необходимо будет посетить страну, откуда приехала машина.

В Петербург также прибыли новые модели Hyundai из Южной Кореи и Калининграда, но модельный ряд при этом ограничен.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что "Автоваз" займется производством автомобилей под брендом Lada на бывшем заводе японского автоконцерна Nissan.