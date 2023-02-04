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Резиденты ОЭЗ Санкт-Петербурга за прошлый год вложили в проекты более 11 миллиардов рублей

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За прошлый год компании-резиденты инвестировали в Особую экономическую зону Санкт-Петербурга около 11,5 миллиардов рублей, при этом объем выручки достиг более 78 миллиардов рублей.

Известно, что самыми активными инвесторами за прошлый год стали компании "НИЦ ЕЭС", "Фармсинтез-Норд" и "Биокад".Два последних фармацевтических производства продолжают наращивать действующие мощности, а первое завершает строительство нового предприятия в ОЭЗ. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Также за прошлый год на площадках компаний-резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" появилось 874 рабочих места. При этом объем инвестиций и открытых рабочих мест сопоставим с показателями 2021 года. Так, лидерами по числу трудоустроенных граждан вошли "Фармсинтез-Норд", "Пантес" и "Биокад".

В пресс-службе уточнили, что помимо выручки за 2022 год компании отдали 10,4 миллиардов налогов, из которых почти два с половиной миллиарда ушли в бюджет Северной столицы.

Напомним, что за прошлый год на территории ОЭЗ заработали пять новых компаний. В общей сложности сегодня на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе на Неве зарегистрировано 69 компаний, являющиеся резидентами.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге в скором времени появится новая особая экономическая зона (ОЭЗ), на создание которой планируют выделить более 2 миллиардов рублей. Напомним, что на сегодняшний день ОЭЗ занимает две площадки в городе.

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