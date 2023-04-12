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Владельцы закрытых в центре Петербурга баров пожаловались в Следственный комитет

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© Фото: pxhere

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Владельцы опечатанных на улице Ломоносова в центре Санкт-Петербурга питейных заведений записали коллективное обращение для регионального управления Следственного комитета (СК). Опубликовал его руководитель «Феодальной сети баров» Глеб Докучаев, пишет ДП.

 

В нем фигурируют такие известные заведения, как: «Руки Вверх! Бар», Nebar, El Chapo, Irisky, Spletni, Apotheke, Escobar… В общем, все, кого правоохранители закрыли из-за подозрений в негативном влиянии на подростков: следователи считают, что в барах на Думской и Ломоносова им незаконно продавали алкоголь. Впрочем, подозрения небезосновательны: на самых пьяных улицах города регулярно происходят какие-то перформансы с участием школьников. Начиная с отравлений спиртным и заканчивая изнасилованием в уборной. Кроме того, один из петербургских бизнесменов ранее предоставил 78.ru записи с камер видеонаблюдения, которые могут заинтересовать СК. Издание утверждает, что кадры служат подтверждением многочисленных нарушений, в том числе продажи спиртного детям. 

 

На находящемся неподалеку Апраксином дворе, в свою очередь, школьники тоже спокойно могут купить алкоголь и табак – у них даже не попросят паспорт. Сама по себе «Апрашка» до сих пор – типичный рынок 90-х со всеми вытекающими из этого последствиями: торговля контрафактом, организаторы борделей, перестрелки и прочие характерные особенности «бандитского Петербурга». Примечательность этого места еще и в том, что оно является объектом культурного наследия, который, как и многие другие в этом городе, скоро может быть безвозвратно утерян.

 

Причем инвесторов, которые хотели отреставрировать Апраксин двор, было немало. Но каждый раз история затягивалась и ни к чему не приводила. Летом 2022 появился очередной кандидат, с которым Смольный даже заключил договор. Компания GloraX обещала потратить на восстановление ОКН 50 млрд рублей. И все бы ничего, если бы спустя полгода журналисты не выяснили, что документ, подписанный с городскими властями, оказался рамочным. Он не предполагает ничего конкретного, так что за эти восемь месяцев фирма не провела никаких работ и будет ли вообще что-то делать – непонятно.

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