Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5% со следующего года

Согласно заявлению президента Российской Федерации Владимира Путина, со следующего года изменится минимальный размер оплаты труда, который увеличится более чем на 18%.

Стало известно, что с 2024 года МРОТ в России вырастет на 18,5%. С января его сумма составит 19 тысяч 242 рублей. Об этом пишет "МК в Калининграде".

Заявление о повышении минимального размера оплаты труда прозвучало от Путина в послании Федеральному собранию. Отмечается, что МРОТ будет и дальше увеличиваться выше роста инфляции. Так, с января следующего года вдобавок к запланированному повышению будет добавлено еще 10%, чтобы итоговая сумма достигла до 19 тысяч 242 рублей.

Напомним, что сейчас МРОТ равен 16 242 рублям.