Петербургские бизнесмены хотели бы в ближайшие годы выйти на зарубежные рынки

Предприниматели Петербурга задумались о том, чтобы в ближайшие несколько лет появиться на зарубежных рынках. Сейчас насчитывается около четверти таких бизнесменов.

Так, чаще всего петербургских предпринимателе интересуют рынки стран СНГ, Азии, а также Латинской Америки. В ближайшие три года оказаться на них планируют примерно четверть городских бизнесменов. Об этом пишет "Петроград".

По мнению предпринимателей, перечисленные регионы подойдут прежде всего из-за доступности ресурсов для ведения бизнеса, а также налоговых льгот и широкого рынка сбыта. Кроме того, более 30% петербургских бизнесменов планируют нормализовать операционные показатели в новых регионах за первые два года, а еще 15% хотели бы достичь этого за три-пять лет, пять и более лет готовы потратить 5% специалистов.