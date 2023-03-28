Петербургская компания намерена помочь со строительством крематория в Казани и выделить на это 250 млн рублей

Компания из Петербурга намерена инвестировать в строительство крематория в Казани 250 миллионов рублей. Возведение объекта хотят начать уже весной этого года.

Строительством казанского крематория планирует заняться компания "Ритуал.ру". Так, ей уже принадлежит 80% доли в ООО "Казанский крематорий", зарегистрированном в феврале. Об этом рассказал АБН.

По словам совладельца казанского крематорий Андрея Савиных, объект введут в эксплуатацию на территории комплекса "Курган" с колумбарием. При этом окупаемость проекта может составит от пяти до шести лет.

Уточняется, что крематорий будет полностью принадлежать одноименному обществу с ограниченной ответственностью. Напомним, что "Ритуал.ру" была зарегистрирована в 2017 году на территории Культурной столицы.