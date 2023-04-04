Бюджет Санкт-Петербурга за год подрос более чем на 6%

Доходы бюджета Северной столицы относительно первого квартала прошлого года выросли более чем на 6%, достигнув 16 миллиардов рублей.

В пресс-службе Комитета финансов рассказали, что по итогам первого квартала текущего года бюджет Петербурга за год увеличился на 6,3%. Таким образом, в городскую казну прибавилось еще 271,8 миллиардов рублей, или 26% от годового объёма.

Уточняется, что большая часть поступлений (90%) пришли с налоговых платежей, еще 8% - с налоговых доходов. Только 3% приходится на межбюджетные трансферты из других бюджетов.

Кроме того, по итогам первых трех месяцев текущего года объем собранных налогов увеличился на 3,6%, в итоге сумма достигла 8,4 миллиардов рублей. В большей степени средства поступали с налогов на прибыль организаций, - сумма увеличилась на 21,3% до 136 миллиардов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала 2023 года дефицит бюджета Северной столицы составил 71,53 миллиард рублей. От плановых показателей на весь год это составляет 49%.