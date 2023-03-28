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Петербуржцам хотят позволить использовать маткапитал на газификацию жилья

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© Фото: Pxhere

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В Северной столице могут разрешить использовать материнский капитал в качестве оплаты газификации жилья.

Петербургские депутаты обсуждают вопрос о предоставлении местным жителям возможности оплачивать газификацию жилья средствами материнского капитала. Согласно такому законопроекту, процедура будет разрешена не только петербуржцам, но и тем, кто проживает на территории Ленинградской области. Об этом сообщает "Патрульный Петербурга". 

Текст документа представили парламентарии петербургского Заксобрания. В пояснительной записке уточняется, что нередко за разводку труб на земельном участке местным жителям приходится отдавать более 200 тысяч рублей.

Для облегчения финансового груза,  было принято решение внести газификацию в перечень статей, которые допустимы к оплате маткапиталом. Сейчас же граждане могут бесплатно провести трубу с газом, но только к границам земельного участка.

Таким образом, будет разрешено газифицировать и дома в Ленинградской области. Напомним, что действующие нормы уже разрешают покупать в регионе жилье на средства маткапитала.

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