Пять петербургских предприятий получили от Смольного займы почти на 191 млн рублей

Несколько предприятий Петербурга в качестве поддержки производства получили займы практически на 191 миллион рублей.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, дополнительного льготное финансирование от Фонда развития промышленности Петербурга получили пять предприятий, среди которых АО "Армалит" ( 103,5 млн рублей), ООО "Теремок – Русские блины" (23,9 млн рублей), ЗАО "СПб Образцовая типография" (23,4 млн рублей), ООО "Росбио" (8,3 млн рублей), а также ПАО "Пролетарский завод" (31,7 млн рублей).

В пресс-службе уточнили, что соответствующие меры должны поддержать компании в условиях санкций. На выделенные средства специалисты приобретут новое оборудование, которое позволит расширить произвосдтво.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что прибыль предприятий Северной столицы за вторую половину прошлого года уменьшилась на 45,4%.