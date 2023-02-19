Власти России решили пересмотреть план низкоуглеродного развития с учетом санкций

В России приняли решение об отсрочке плана стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года. Причина решения связана с санкциями и его пересмотром.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, замглавы Минэкономразвития Илья Торосов заявил, что план стратегии низкоуглеродного развития страны был отсрочен до 2050 года из-за его пересмотра и санкций со стороны западных стран. Также планируется привлечь китайских и арабских инвесторов.

Торосов также добавил, что инэкономразвития вместе с отраслевыми ведомствами в данный момент занимается проработкой включение мероприятий по ограничению воздействия санкций на российский энергопереход.

Одной из основных задач властей остается переход от западных инвестиций к собственным финансовым институтам, а также инвестициям из дружественных стран.