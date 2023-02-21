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Эксперты объяснили, как на экономике России скажется смягчение наказания за уклонение от уплаты налогов

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В России одобрили поправки к Уголовному Кодексу, согласно которым наказание за уклонение от уплаты налогов могут смягчить. Специалисты по-разному оценивают это нововведение.

Так, в беседе с "Brif" доктор экономических наук и главный научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Гришин отметил, что в настоящее время было бы лучше  внимательно пересмотреть всю налоговую систему в стране.

По мнению специалиста, вероятно, в условиях современных экономических реалий НДС могло бы быть снижено с 20% до 10-15%, кроме того, можно было бы отказаться от взносов в бюджетные фонды и установить новое налоговое правило, например, такое, как уплата оборотных налогов или налогов на потребление.

Сможет ли улучшить новый законопроект экономику России эксперт пока сказать не может, так как есть уловки, когда у налогоплательщиков все равно получается уходить от уплаты налогов.

Также свое мнение высказал доктор экономических наук и профессор Игорь Липсиц. По его мнению, жесткие налоговые требования сейчас не помогут, поэтому новый законопроект необходим, ведь ситуации, когда налоги не уплачиваются вовремя, могут быть разными, а состояние экономики  во многом зависит от подхода к гражданам.

Напомним, что согласно поправкам, если предприниматель уплатит недоимки и пени, то возбуждать уголовное дело не будут, а также снизятся сроки давности привлечения к уголовной ответственности с десяти до шести лет.

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