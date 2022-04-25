В Смольном продолжат помогать предпринимателям

В правительстве Петербурга приняли решение о предоставлении малому бизнесу отсрочки по ряду региональных налогов, в том числе по налогу на имуществу, транспортному и земельному налогам. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что по российской экономике пытались санкциями нанести серьезный удар, но его удалось отбить. Он отметил, что ситуация по-прежнему серьезна, а администрация города должна помочь бизнесу. Отмечается, что уже принят ряд мер поддержки.

Так, представители малого бизнеса, занятые в обрабатывающих производствах, социальной сфере, кинопроизводстве и автодилеры получат отсрочку. Полный перечень в ближайшее время утвердит правительство Петербурга.