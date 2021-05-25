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Со школьной скамьи в миллионеры – партия «Новые люди» предложила новый подход к образованию

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© Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

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Партия «Новые люди» планирует масштабировать программу обучения предпринимательству школьников на всю страну.

Поводом для принятия такого решения стали результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

 

Согласно результатам исследования, 60% молодых людей хотели бы стать бизнесменами, а 62% родителей считают карьеру предпринимателя наиболее предпочтительной для своего ребенка. При этом 82% опрошенных полагают, что современная система российского школьного образования не готовит детей к самостоятельной жизни. Кроме того, у желающих стать предпринимателями часто возникают опасению по поводу государственной политики в отношении малого и среднего бизнеса, экономических проблем, а также административных барьеров. 

 

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. «Если в стране становится больше предпринимателей, людей, у которых есть мечта и желание самореализоваться, то начинается рост экономики. А у нас пока есть только налоги и зарегулированность бизнеса. Может быть пора чем-то помочь людям, развивающим экономику?», - отметил Нечаев.

 

Проблемы начинающих предпринимателей одинаковы для российских городов. Не стал исключением и Петербург. Особо эксперты отмечают недостаток информации, который отпугивает будущих бизнесменов. Поэтому председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов положительно оценил идею по введению бизнес-образования в школах. Эксперт полагает, что проблемы молодых предпринимателей в Петербурге заключаются не в отсутствии денег или ресурсов для реализации проектов, а именно в нехватке практических навыков.

 

Стоит заметить, что программа по обучению школьников предпринимательству уже действует в 12 регионах страны и в Москве в рамках учрежденного Нечаевым фонда «Капитаны». Сейчас эту систему предлагается масштабировать на всю Россию.

 

«Необходимо массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса», - отмечает замдекана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Морчуков.

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